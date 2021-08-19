Netflix kullanıcılarına uyarı: ‘Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılmış olabilir’

Çok sayıda yasa dışı faaliyete ev sahipliği yapan ve bunun büyük bir kısmı saldırıya uğramış veya güvenliği ihlal edilmiş hesapların satışından oluşan Dark Web’de Netflix hesaplarının satışa çıkarıldığı belirtildi.

Haber Global'ın haberine göre çevrim içi yayın kanallarına yönelik kullanıcı talebi her geçen gün artarken, bu durumu fırsat bilen siber saldırganlar kullanıcı hesap bilgilerini ele geçirmek ve Dark Web’de satışa çıkarmak için her yolu deniyor.

Hesap şifresi paylaşımı konusunda kullanıcıları uyaran Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, özellikle çift faktörlü korumaya sahip olmayan Netflix’te mutlaka güçlü ve benzersiz parolaların kullanılması gerektiğini söylüyor.

'Aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanması, diğer hesapların da ihlale uğraması anlamına geliyor'

Çevrim içi hesapları ele geçirmenin birkaç yolu bulunduğu belirtilen habere göre bunlardan birini ise çeşitli ihlaller yoluyla sızdırılan kimlik bilgileriyle oturum açmak oluşturuyor.

“Günümüzde birçok kişinin aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanması, olası bir veri ihlali kurbanı olma durumunda Netflix hesabı gibi diğer çevrim içi hesapların da ihlale uğraması anlamına geliyor” ifadeleriyle kullanıcıları şifre güvenliğini önemsemeye davet eden Alev Akkoyunlu, şunları söyledi:

“Daha doğrudan bir başka yol da çalıntı kredi kartlarını kullanarak yeni hesaplar oluşturmak ve kart bilgilerini ele geçirmek için kullanıcıları hediye kartlarına yönlendirmek. Tabii ki, Dark Web insanların bu hediye kartlarını da satın almasına izin veriyor.”

Özellikle Netflix gibi popüler yayın kanalları için hazırlanan sahte hediye kartlarıyla kullanıcıların dolandırıldığını vurgulayan Alev Akkoyunlu, bu dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini, aksi takdirde kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini hem de Netflix kimlik bilgilerini kaybedebileceğini aktarıyor.

Netflix’in çok aranan bir hizmet olması ve kredi kartı bilgileri gibi ayrıntılarla ilgilenmesi, siber suçluların çeşitli yöntemler ile hesapları ele geçirme denemeleri yapmalarına neden oluyor.

Akkoyunlu, hesap bilgilerinin 4 TL’ye Dark Web’de satışa çıkmasını istemeyen kullanıcılar için bazı gerekli önlemleri sıralıyor:

1.

Güçlü ve benzersiz bir parola kullanın. Netflix çok faktörlü kimlik doğrulaması sunmadığı için ilk adım, güçlü ve en önemlisi benzersiz bir parola kullanmaktır. Herhangi biri, bir şekilde hesap bilgilerinizi ele geçirirse hesaba tam erişime sahip olacağı için gerekli önlemlerin en baştan alınması etkili olacaktır.

2.

Netflix hesap ayarlarını kontrol edin. Netflix, "Hesap" başlığı altında hesaba erişen tüm cihazların konumunun ve adının listelendiği “Bağlı cihazların yakın zamandaki izleme etkinliği” başlıklı bir özellik sunar. Tanımadığınız bir cihaz veya konum bulursanız hemen aşağıda yer alan “Tüm cihazlarda oturumu kapat” seçeneğini kullanın ve ardından şifrelerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin.

3.

Hesabınızı başkalarıyla paylaşmaktan kaçının. Netflix, insanları hesap paylaşmaya teşvik etmese de bu hala yaygın olarak yapılmaktadır. Bir hesabı paylaşmak, yalnızca diğer kişilere kullanıcı adı ve şifre verirseniz mümkündür. Ancak aynı zamanda bu kişilerin, hesabınız üzerinde tam bir yönetim kontrolüne sahip oldukları anlamına gelir. Bu nedenle, özellikle Netflix şifrenizi başka hesaplarınızda da kullanıyorsanız, paylaşmadan önce bir kez daha düşünün.

4.

Güçlü bir koruma ile hesaplarınızı güvenceye alın. E-postanız ve şifreniz bir veri ihlaline kurban giderse veya verilerinizden herhangi biri Dark Web'te görünürse gerekli güvenlik değişikliklerini zamanında yapabilmek için dijital ayak izinizi takip eden Bitdefender Dijital Kimlik Koruması gibi Dark Web’i sürekli tarayarak hesap bilgilerinizin tehlikede olup olmadığını size bildiren bir uygulama kullanabilirsiniz.