2011 yılında Game of Thrones'u yaratan ikili, Disney'in Lucasfilm şirketi ile yaptıkları anlaşma neticesinde yeni Star Wars üçlemesinin senaryosu üzerinde çalışıyordu. Benioff ve Weiss, Ağustos ayında Netflix ile yaptıkları anlaşmayı gerekçe göstererek yeni üçleme üzerinde çalışmaya vakitleri kalmadığını söyledi. Haber sitesi Deadline'a konuşan ikili, her ne kadar Star Wars için heyecan duysalar da "bir gün içinde çalışabilecekleri saatlerin sınırlı olduğunu, hem Star Wars hem de Netflix projeleri üzerinde çalışarak her ikisinin de hakkını yeteri kadar veremeyeceklerini" söyledi. İkili, en son olarak Game of Thrones'un yayımlandığı Amerikan HBO kanalından ayrılarak yeni projeleri için Netflix ile anlaşma yapmışlardı.
Netflix'le anlaşan Game of Thrones'un yaratıcıları, yeni Star Wars üçlemesinden çekildi
Dünyanın dört bir yanında izleme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Savaşları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, üzerinde çalıştıkları yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinden çekildiklerini açıkladı
29 Ekim 2019 Salı 14:56