Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Netflix’in dizisi dünya rekoru kırdı!

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan The Midnight Club, tek bir bölümüyle Guiness Dünya Rekorları listesine girdi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 16:45
214 Okunma
Netflix’in dizisi dünya rekoru kırdı!



Netflix, yediden yetmişe birçok kullanıcıya sahip. Bu da platformu popüler hale getiriyor. Her türden yapımı barındıran şirket, geçtiğimiz gün yayınlanan The Midnight Club dizisini Guiness dünya rekorlarına sokmayı başardı.

Netflix’in sevilen dizisi, Guiness dünya rekorları listesine girdi

7 Ekim‘de Netflix’te yayınlanan Midnight Club, tek bir bölümünde 21 kere korkudan zıplatan sahneye yer vererek Guiness Dünya Rekorlarına adını yazdırdı. Mike Flanagan’in yapımını üstlendiği dizi, 6 Ekim’deki New York Comic Con etkinliğine katılan Guiness temsilcisi Andrew Glass tarafından izlendi.

Öyle ki dizi kadrosunda sinema dünyasında pek bilinen oyuncular olmazken, ödül alması büyük takdir topladı. Bununla beraber, yapımcı Flanagan’ın korkudan sıçratıcı sahnelerden nefret etmesi de mizah konusu oldu.

The Midnight Club konusu ve oyuncu kadrosu

Midnight Club, ölümcül hastalıkları olan gençleri ve kaldıkları bakımevinde anlatılan hastaların hikayesini konu ediniyor. Her gece yarısı toplanan gençler, korkunç maceralara atılıyor. Dizi kadrosundaki oyuncular şu şekilde;

  • Iman Benson
  • Igby Rigney
  • Ruth Codd
  • Heather Langenkamp
  • Annarah Cymone
  • Chris Cumpter
  • Adia Aya Furukawa
  • Sauriyan Sapkota
  • Matt Biedel
  • Samantha Sloyan
  • Zach Gilford

Son olarak sevilen dizi, seyircilerden 7/10 puanı kaptı.

Netflix’in anlaşma yaptığı şirketler (AMC, Regal ve Cinemark); Kanada, İngiltere, İrlanda, İtalya, Almanya, İspanya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki bazı sinema salonlarında filmi yayınlayacak. Bu dağıtımcıların Türkiye için bir plana sahip olup olmadığının henüz belli olmadığını belirtmek gerekiyor.

Netflix’in anlaşma yaptığı şirketler (AMC, Regal ve Cinemark), filmi Kanada, İngiltere, İrlanda, İtalya, Almanya, İspanya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki bazı sinema salonlarında yayınlayacak. Ülkemizde ise olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
NetflixRekorDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İnsanlığı uyarmak için geldim” dedi kehanetleri gündem oldu
“İnsanlığı uyarmak için geldim” dedi kehanetleri gündem oldu
AB genelinde 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
AB genelinde 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
Biden'dan dünyayı tedirgin eden açıklama!
Biden'dan dünyayı tedirgin eden açıklama!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim