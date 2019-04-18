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New York polisi St Patrick Katedrali'ne benzin döken kişiyi gözaltına aldı

18 Nisan 2019 Perşembe 13:42
New York polisi St Patrick Katedrali'ne benzin döken kişiyi gözaltına aldı
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ABD'nin New York kentinde St Patrick Katedrali'ne benzin dolu galonlar, yanıcı sıvı ve çakmakla giren bir kişi gözaltına alındı.

New York Emniyet Müdür Yardımcısı John Miller, 37 yaşındaki bu kişinin Çarşamba akşamı yere benzin döktükten sonra polis tarafından durdurulduğunu söyledi.

John Miller, New Jerseyli olduğunu söylediği ancak kimliğini açıklamadığı kişinin, polis tarafından bilindiğini belirtti.

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Miller, "Niyetinin tam olarak ne olduğunu söylemek zor ancak bence bir kişinin St Patrick Katedrali gibi bir yere dört galondan fazla benzin, iki şişe yanıcı sıvı ve çakmakla girmesi endişe duymamızı gerektirecek bir neden" dedi.

New York Emniyet Müdür Yardımcısı ayrıca şüphelinin, Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangından iki gün sonra St Patrick Katedrali'ne girmeye çalışmasına dikkat çekti.

Zanlının polislere, aracının benzininin bittiğini ve ona ulaşmak için katedrali kestirme yol olarak kullandığını söylediği belirtiliyor.

Polislerin, aracı kontrol ettiklerinde benzinin bitmediğini görünce şüpheliyi gözaltına aldıkları bildirildi.

New York Emniyet Müdürlüğü, "Bir terör olayından bahsetmek için oldukça erken" dedi. St Patrick Katedrali'nde, New York Roma Katolik Kilisesi Başpiskoposu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
New York
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