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New York'ta cenazeler toplu defnediliyor

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde, can kaybı 16 bin 690'ı geçti. Hasta sayısı ise yarım milyona yaklaştı. Ülkede en büyük dram New York'ta yaşanıyor. Şehirde cenazeler Hart Adası'nda toplu olarak gömülüyor.

10 Nisan 2020 Cuma 15:27
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New York'ta cenazeler toplu defnediliyor

ABD’nin New York şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenler Hart Adası'nda toplu olarak gömülüyor.

Basına yansıyan görsellerde, koruyucu kıyafet giyinen işçilerin, büyük çukurlara inerek tabutları yerleştirdiği gözlemlendi.

New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, 6 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artması nedeniyle cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini kaydetmişti.

"ABD'nin Vuhan'ı" New York

ABD'deki salgının en sıcak noktası New York'ta Kovid-19 vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 161 bin 504'e ulaşmıştı.

New York'ta virüs nedeniyle 7 bin 67 kişi yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDNew YorkKoronavirüsKovid-19
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