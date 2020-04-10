New York'ta cenazeler toplu defnediliyor

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde, can kaybı 16 bin 690'ı geçti. Hasta sayısı ise yarım milyona yaklaştı. Ülkede en büyük dram New York'ta yaşanıyor. Şehirde cenazeler Hart Adası'nda toplu olarak gömülüyor.