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New York'ta, Corona virüs nedeniyle "acil durum" ilan edildi

New York'ta yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi.

08 Mart 2020 Pazar 00:19
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New York'ta, Corona virüs nedeniyle "acil durum" ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan etti.

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip Corona virüs tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip corona virüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Covid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
New YorkCorona Virüs
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