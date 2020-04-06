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New York'ta COVID-19 ölümleri 5 bine yaklaştı

New York'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 20:43
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New York'ta COVID-19 ölümleri 5 bine yaklaştı

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin koronavirüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi.

Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan'a kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 338 bin 995 kişide COVID-19 görülürken, 9 bin 683 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.  

Anahtar Kelimeler:
New YorkABDCovid-19Koronavirüs
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ANONYMOUS 2020-04-06 21:18:20

KAPATIN 5G SİNYALLERİNİ ARTIK...TOO LATE...BU İŞİN TEKNOLOJİK SİLAH OLDUĞUNU HERKES BİLECEK.....BİLGİLER YAKINDA GELECEK....

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Kibris 2020-04-06 22:29:22 @ANONYMOUS

Be adam biz daha 4u gormedik 5 nerde be hangi kafadasin be sen artik

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