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New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve hastaneye kaldırılanların yüzde 84'ünün, dışarı çıkmayanlardan oluştuğu ortaya çıktı

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:44
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New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, 100  hastaneden gelen veriler doğrultusunda ilk belirlemelere göre, Kovid-19  hastalarının yüzde 63'nünün ''evde kal'' uyarılarını dikkate alanlar, yüzde  18'inin ise bakım evlerinde kalanlar olduğunu söyledi.

Evde kalan insanların çoğunun koronavirüs kapmasının ''şoke edici''  olduğunu belirten Cuomo, ''Biz bu hastaların toplu taşıma kullanıyor  olabileceğini düşünmüştük ama aslında gerçekten evlerinde kalan kişiler olduğunu  gördük.'' dedi.

Hastaneye yatış yapanlarının çoğunun 50 yaş üstü kişiler olduğunu  belirten Cuomo, yine virüsten etkilenenlerin çoğunun siyahi Amerikalı ve Latin  Amerika kökenli olduğuna dikkati çekti.

Cuomo, eyalette son 24 saatte 232 kişinin koronavirüs yüzünden  hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 19 binden fazla  kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 321 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon  244 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 72 bin 867 kişi öldü.

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