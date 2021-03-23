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New York'ta huzurevinde yangın çıktı: 1 kişi öldü

ABD'nin New York kentinin kuzeyinde bir huzurevinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

23 Mart 2021 Salı 15:31
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New York'ta huzurevinde yangın çıktı: 1 kişi öldü

New York'ta sabah saatlerinde Spring Valley bölgesindeki Evergreen huzurevinde yangın çıktı.

2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Rockland itfaiye yetkilisi Chris Kear, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 2 itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Polis yetkilileri, bir kısmı yıkılan binada arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Çıkış nedeni açıklanmadı

Yangından kurtarılan huzurevi sakinleri başka bir tesise götürüldü.

Yangının neden çıktığıyla ilgili açıklama yapılmadı.

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