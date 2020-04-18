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New York'ta nikahlar video konferansla kıyılacak

ABD New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs nedeniyle ertelenen evlilik işlemlerinin uzaktan video konferansla yapılabileceğini söyledi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 21:57
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New York'ta nikahlar video konferansla kıyılacak

Vali Cuomo, New York'ta nikah memurlarının video konferansla nikah kıymasına izin verileceğini duyurdu.  Şimdi evlilik için hiçbir bahanenin kalmadığını belirten Vali Cuomo, "Zoom (video konferans) yoluyla yapabilirsiniz, 'evet' ya da 'hayır" dedi.

Son 24 saatte 540 ölüm

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'taki vaka ve ölü sayısına ilişkin de açıklama yapan Cuomo, son 24 saatte 36'sı bakım evlerinde olmak üzere 540 kişinin COVID-19 yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

Cuomo, günlük 2000 bin kişinin ise COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını anlattı.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 706 bin 856 kişi COVID-19 hastalığına yakalanırken, 37 bin 87 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:
ABDNew YorkKoronavirüsCoronavirüs
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