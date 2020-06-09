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New York'ta sokaklara da 'siyahların hayatı önemli' yazılacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin 5 ana bölgesindeki önemli sokaklara 'siyahların hayatı önemli' yazısının yazılacağını açıkladı.

09 Haziran 2020 Salı 22:02
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New York'ta sokaklara da 'siyahların hayatı önemli' yazılacak

Sosyal adalet aktivistleri ile düzenlediği basın toplantısında de Blasio, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle tekrar gündeme gelen BLM hareketini onurlandırmak için şehrin değişik bölgelerinde bazı sokakların BLM yazısı ile boyanacağını ve sokak isimlerinin değiştirileceğini söyledi.

İlk boyama önümüzdeki günlerde

İlk boyamanın önümüzdeki günlerde Belediye binasına yakın bir sokakta yapılacağını belirten de Blasio, diğer sokakların da önemli yerlerden seçileceğini aktardı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser da geçen hafta, Beyaz Saray'a çıkan 16'nci caddenin ortasına "Siyahların Hayatı Önemli" yazdırarak Twitter hesabından paylaşmıştı.

Browser, Minneapolis’te gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd için başkentte düzenlenen protestoların merkezi haline gelen 16'nci caddenin Beyaz Saray'a yakın kısmına da "Siyahların Hayatı Önemli Meydanı" adını verdiğini açıklamıştı.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine ülke genelinde polis şiddetine karşı protestolar başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
New YorkGeorge Floyd
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