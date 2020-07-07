Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım”
“Bu işi namusum ve şerim...
Burnunu kırdı
Burnunu kırdı
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

New York Valisi:Durumun ciddiyetini inkar etti

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasından Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, "Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve daha ilk günden yaptı bunu. Grip gibi olduğunu söyledi." dedi.

07 Temmuz 2020 Salı 09:01
798 Okunma
New York Valisi:Durumun ciddiyetini inkar etti

New York Valisi Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ı salgını ve maske takmayı siyasi malzeme yapmakla eleştirdi.

''Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve daha ilk günden yaptı bunu. Grip gibi olduğunu söyledi.'' diyen Cuomo, Trump'ı maske takmayarak ve durumun ciddiyetini inkar ederek salgının büyümesine neden olmakla suçladı.

Cuomo, ''Virüsü inkar etmek gerçekten COVID-19'un ilerleyişini hızlandırıyor. Sayın Başkan, COVID-19'un suç ortağı olma, sadece basit bir şey yap ve Amerikan halkına COVID-19'un varlığını ve bunun büyük bir sorun olduğunu söyle.'' diye konuştu.

5 günde 250 bin vaka

Florida, Arizona ve Texas gibi güneydeki eyaletlerde ve California'da koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla ABD'de temmuz ayının ilk beş gününde 250 bin vaka tespit edildi.

Trump: Okullar sonbaharda açılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu ve Demokratlara tepki gösterdi.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde bazı eyaletlerdeki okulların, sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin Trump, "Okullar sonbaharda açılmalı." ifadesini kullandı.

Trump'tan Twitter'da "son dakika" paylaşımı

Trump, ülkede düşen ölüm oranlarına ilişkin ise "son dakika" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin de hızlı bir geri dönüş sürecine girdiğini vurgulayan Trump, Demokratlara ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'a yüklendi.

Trump, "Demokratlar, salgının ilk döneminde yoğun bir şekilde enfekte olan Çin'e seyahat yasağı getirmezdi ve bu nedenle çok daha fazla kişi ölürdü. Biden, şimdi bunu kabulleniyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 132 binden fazla kişi COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

Dünyadaki COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 12 bini geçti, 132 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.  

Anahtar Kelimeler:
New YorkABDKoronavirüsNew York Valisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolcunun üstüne yıldırım düştü
Futbolcunun üstüne yıldırım düştü
En uzun süre hayatta kalan yapışık ikizler yaşamını yitirdi
En uzun süre hayatta kalan yapışık ikizler yaşamını yitirdi
Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni vaka
Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim