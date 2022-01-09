New York'ta apartman yangını

New York'ta bir apartmanda çıkan yangında9'u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada çıkan yangında çok sayıda apartman sakini mahsur kaldı.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan bilgilendirmede, 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldığı ve 200'den fazla itfaiyecinin söndürme faaliyetlerine katıldığı bildirildi.

Yangında 9'u çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri" dedi.