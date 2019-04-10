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New York’ta kızamık için kırmızı alarm verildi

ABD'nin 8 milyondan fazla insanın yaşadığı New York kentinde, yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:08
New York’ta kızamık için kırmızı alarm verildi
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn’de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park’tan yayıldığını belirttiği kızamıksalgını için zorunlu aşı şartı getirildiğini açıkladı.

“Williamsburg kızamık salgınının yayıldığı merkez üssü konumunda ve bu rahatsız edici durum bir an önce ele alınmalı. Kızamık aşısı daha önce denenmiş, güvenilir ve etkili bir yöntem.” diyen De Blasio, bu aşıyı yaptırmayan kişi ve okullara ceza verileceğini belirtti.

De Blasio sağlık konusunda alınan önlemlere uymayan Brooklyn’deki Yeshiva adlı Yahudi dini eğitim kurumlarının geçici olarak kapatılabileceği uyarısında da bulundu.

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New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Oxiris Barbot da “Bu salgın, bu mahallelerde aşı karşıtı gruplar tarafından körükleniyor. Aşı hakkında sahte bilime dayalı tehlikeli bir yanlış bilgi yayıyorlar.” ifadesini kullandı.

Kızamık salgınının başladığı sonbahardan beri 285 vakanın teyit edildiği ve bunların çoğunun da Hasidik Yahudilerin yaşadığı Williamsburg ve Borough Park civarında görüldüğü kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülke genelinde de yılın başından bu yana 465 kızamık vakasının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Geçen ay New York’un Rockland bölgesinde, kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı. AA

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Anahtar Kelimeler:
New YorkKızamık
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