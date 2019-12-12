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Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker hayatını kaybetti

Nijer'de askeri bir üsse yapılan saldırı sonucunda 73 asker hayatını kaybetti.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:13
Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker hayatını kaybetti

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin batısında Inates kentinde militanların düzenlediği saldırıda 12 askerin de yaralandığı belirtildi.

Nijer Savunma Bakanı Issoufou Katambe BBC'ye yaptığı açıklamada, "çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi. Katambe, Mali sınırındaki kentte "şiddetli bir çatışma" yaşandığını, "yüzlerce militanın" üsse saldırdığını kaydetti.

Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile Batı tarzı eğitime karşı olan ve Nijerya merkezli bir İslam devleti kurmayı amaçlayan Boko Haram örgütünün militanlarının bölgede aktif olduğu biliniyor.

Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batı Afrika ülkeleri liderlerinin bölgedeki güvenlik sorununu ele alacakları zirveye birkaç gün kala yaşandı. 

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