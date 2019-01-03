Nijer'de en az 287 boko haram üyesi öldürüldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijer ordusu, Nijer-Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde 28 Aralık'tan bu yana Boko Haram'a karşı hava destekli operasyon düzenliyor.

Açıklamaya göre, hava saldırılarında 200'den fazla terörist öldürülürken, karadan operasyonlarda ise 87 örgütsi etkisiz hale getirildi.Boko Haram terör örgütünün, Haziran 2016'da Bosso bölgesinde Nijer ordusuna düzenlediği saldırıda 30'dan fazla asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.