Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Nijer’deki tanker kazasında ölü sayısı 58’e yükseldi

07 Mayıs 2019 Salı 15:56
Nijer’deki tanker kazasında ölü sayısı 58’e yükseldi
banner44

Nijer’in başkenti Niamey’in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 58’e çıktığı bildirildi.

Nijer Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bir yakıt tankerinin pazar günü akşam saatlerinde benzin istasyonunda park ederken devrilmesiyle taşıdığı benzin sızdı.

banner41
Sızan benzini depolamaya çalışan motosiklet sürücüsünün kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle benzini alev alan tanker patladı.

Patlamada ölenlerin sayısı 55’ten 58’e yükselirken, 37 kişi de yaralandı.

Tanker şoförünün patlamadan sağ kurtulduğu olayda, benzin istasyonunda bulunan 5 araç ve 25 motosiklet tamamen yandı.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
NijerTanker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Parlamentosu seçimleri resmi internet sayfası devrede
Avrupa Parlamentosu seçimleri resmi internet sayfası devrede
Uçak faciasının sebebi ortaya çıktı: Bavulunu almak için insanlar ölmüş
Uçak faciasının sebebi ortaya çıktı: Bavulunu almak için insanlar ölmüş
Gazze’den yürekleri dağlayan fotoğraf! Mutlu musun dünya?
Gazze’den yürekleri dağlayan fotoğraf! Mutlu musun dünya?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim