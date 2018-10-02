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Nijerya'da 1 milyon çocuk açlıkla yüz yüze

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütün yoğun faaliyet gösterdiği bölgelerde yaklaşık 1 milyon çocuğun açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

02 Ekim 2018 Salı 09:25
Nijerya'da 1 milyon çocuk açlıkla yüz yüze

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA), şiddet mağdurların çektiği acılar hakkında yayımladığı raporda, örgütün Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde düzenlendiği saldırılardan dolayı yaklaşık 1 milyon çocuğun yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğu belirtildi. UNOCHA, özellikle küçük yaştaki binlerce çocuğun ölüm riski taşıdığı belirtti.

Söz konusu eyaletlerde 440 bin çocuk ciddi, 500 bin çocuk da ılımlı akut yetersiz beslenme mağduru olarak gösterildi.

Raporda, 2017'de ülkede 881 çocuğun ya öldürüldüğü ya da sakat bırakıldığı hatırlatılarak, örgütün 2018'in ilk 6 ayında 43 çocuğu intihar bombacısı olarak kullandığı ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleriyle 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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NijeryaAçlıkçocukBoko Haram Terör örgüHaber
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