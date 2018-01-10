Nijerya'da 107 Boko Haram örgütü üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 107 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya ordu sözcüsü General Sani Osman, yaptığı açıklamada, "Boko Haram örgütüne yönelik düzenlenen son operasyonlarda 107 örgüt üyesi öldürüldü. Bölgeyi örgüt üyelerinden temizlemek amacıyla yürüttüğümüz operasyonlar nedeniyle Boko Haram üyeleri gıda maddelerini, taşıtlarını ve hayvanlarını bırakarak kaçtılar." ifadelerini kullandı.

Osman ayrıca Çad Gölü Havzası bölgesindeki operasyonlarda bir sivil ve üç askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda askeri birlikler tarafından düzenlenen operasyonlarda en az bin Boko Haram üyesi teslim olmuş ve yüzlerce sivil kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.