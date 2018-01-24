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Nijerya'da 350 milyon kayıt dışı silah var

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Batı Afrika genelinde yaklaşık 500 milyon hafif silah var. Bu silahların yüzde 70'i Nijerya'da bulunuyor; bu da yaklaşık 350 milyon silaha tekabül ediyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:17
Nijerya'da 350 milyon kayıt dışı silah var
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Nijerya İçişleri Bakanı Abdulrahman Dambazau, ülkede yaklaşık 350 milyon kayıt dışı silah bulunduğunu ve bu durumun ülke güvenliği açısından tehlike arz ettiğini açıkladı.

Dambazau, yaptığı açıklamada "Birleşmiş Milletler verilerine göre, Batı Afrika genelinde yaklaşık 500 milyon hafif silah var. Bu silahların yüzde 70'i Nijerya'da bulunuyor bu da yaklaşık 350 milyon silaha tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Silahlanmanın ülke güvenliği açısından tehlike arz ettiğini vurgulayan Bambazau, "Bu silahlar, Nijerya'da insanların hayatını kaybetmesinde önemli bir yer teşkil ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor." dedi. 

Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Boko Haram örgütü ile güneyindeki Nijer Deltası militanlarının bu silahlara sahip olduğunu ve ülke güvenliğini tehdit ettiklerini belirten Bambazau, yasa dışı silahlanma ile ilgili acil önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

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