Nijerya'da 7 örgüt üyesi öldürüldü

Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte ait çok sayıda araç imha edildi.

Nijerya ordu sözcüsü General Sani Osman, yaptığı açıklamada, kuzeydoğudaki Sambisa Ormanı'nda gerçekleştirilen hava operasyonunda 7 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Osman, operasyonda, örgüte ait çok sayıda araç ve ekipmanın imha edildiğini bildirdi.

Operasyonun yapıldığı bölge yakınındaki Adamawa, Yobe ve Borno eyaleti yöneticilerine de seslenen Osman, kaçan teröristler hakkında güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesi çağrısı yaptı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.