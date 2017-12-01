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Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 5 ölü!

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından bir köye düzenlenen saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

01 Aralık 2017 Cuma 11:43
Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 5 ölü!
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Ulusal basında çıkan haberlerde, Adamawa Eyaleti'nin kuzeydoğusunda bulunan Madagali bölgesinde bir köye düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Madagali Yerel Yönetimi Başkanı Yusuf Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teröristler insanları ve bazı hayvanları öldürdükten sonra tüm köyü yaktılar. Ancak kaç kişinin öldüğüne dair rakamlar netleşmedi." dedi.

Boko Haram örgütünün, eyalette geçen haftalarda düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

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