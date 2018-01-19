Nijerya'da Boko Haram saldırısında 5 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin doğusunda bulunan Adamawa eyaletine bağlı Kaya köyünde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



Bölge sakinlerden Baba David basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra bölgeye gelen ordu birliklerinin örgütün iki üyesini öldürdüğünü belirtti.



Eyalete bağlı Pallam köyünde 2 gün önce Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.



Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.