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Nijerya'da COVİD-19 vaka sayısı 15 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) görülen vaka sayısı 15 binin üzerine çıktı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 11:08
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Nijerya'da COVİD-19 vaka sayısı 15 bini geçti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede şimdiye kadar 88 bin 432 COVİD-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 627 artarak 15 bin 181'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede COVİD-19 nedeniyle son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 399'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısın ın da 4 bin 891'e ulaştığı belirtildi.

Nijerya'da Lagos 6 bin 840, başkent Abuja 1162, Kano 1049, Ogun 544 ve Edo 518 ve Rivers 482 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 227 bini geçti

Afrika genelinde COVİD-19 vaka sayısı 227 bini aşarken, 6 bin 080 kişi de hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana, Cezayir ve Kamerun şeklinde sıralandı.

Sırasıyla Mısır, Güney Afrika, Cezayir, Sudan, Nijerya, Kamerun ve Fas, kıtada COVİD-19 kaynaklı en fazla can kaybı yaşanan ülk eler oldu.

Seyşeller'de aktif COVİD-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaCovid-19Koronavirüs
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