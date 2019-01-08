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Nijerya'da En Az 50 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın iki köye düzenlendiği baskının ardından çıkan çatışmada güvenlik birimleri en az 50 örgüt üyesini ölü ele geçirdi.

08 Ocak 2019 Salı 12:11
Nijerya'da En Az 50 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Bölge sakinlerinden Babangida İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ebubekir Shekau'ya bağlı olduğu düşünülen örgüt üyeleri Maiduguri'nin Ajilari ve Auno bölgelerine gece baskını düzenledi ancak bu baskınlar püskürtüldü." dedi.

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İbrahim, "Örgüt üyelerine karşı Nijerya ordusuna bağlı kara birliklerine hava kuvvetleri de destek verdi ve en az 50 örgüt üyesi öldürülerek silahları ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Nijerya ordusu dün yaptığı açıklamada, ülkenin Borno ve Yobe eyaletlerinde yaptığı operasyonlarda 100'den fazla örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
NijeryaBoko HaramüyeHaber
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