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Nijerya'da intihar saldırısında 5 kişi öldü

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Nijerya'da pazar yerine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

29 Aralık 2017 Cuma 14:44
Nijerya'da intihar saldırısında 5 kişi öldü
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Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Amarwa bölgesinde intihar saldırganının üzerindeki bombayı patlatması sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganın terör örgütü Boko Haram üyesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Amarwa bölgesi son 8 yılda Boko Haram'ın birçok saldırısına maruz kaldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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