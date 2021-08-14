Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) Kaduna Sekreteri Dr. Hamza İbrahim İkara, yaptığı açıklamada, kolera salgının Kaduna eyaletin 19 bölgesine yayıldığını belirterek "Şu ana kadar bin 120 kişiye kolera teşhisi konuldu ve 83 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Durumu kontrol altına almak için 19 bölgeye sağlık ekipleri gönderildiğini aktaran İkara, salgının su kaynağı nedeniyle yayıldığını ve arıtma için taşınabilir su ile klor sağlanacağını söyledi.

Ocak ayından beri 800 kişi koleradan öldü

Nijerya'da Kovid-19 ve kolera salgını devam ederken doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.