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Nijerya'da Lassa sıtması 146 can aldı

17 Ocak 2019 Perşembe 12:45
Nijerya'da Lassa sıtması 146 can aldı

Nijerya'da hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması"dan bir yılda 146 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Lassa sıtmasının ortaya çıkmasının 50'nci yılı nedeniyle başkent Abuja'da düzenlenen ilk Lassa konferansına, üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, dini liderler ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Konferansta konuşan Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Chikwe Ihekweazu, ülkede bir yılda 23 eyalette 3 bin 229 vaka tespit edildiğini, 146 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Ülkede çoğu kişinin Lassa belirtilerini bilmedikleri için malarya ile karıştırdıklarını ifade eden Ihekweazu, "Lassa sıtması Nijerya'da 50 yıl önce tespit edildi ve o yıllar boyunca ilk defa böyle bir yüksek rakam çıktı." dedi.

Ihekweazu, Lassa sıtması ile mücadele konusunda yeni stratejiler ve aşılar bulunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor

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Anahtar Kelimeler:
NijeryaLassa Sıtması
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