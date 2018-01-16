Nijerya'da "Lassa sıtması" salgını

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hayvanlardan insanlara bulaşan "Lassa sıtması" salgını nedeniyle 2 doktor, 1 hemşire yaşamını yitirdi.
Ebonyi eyaleti basın sözcüsü Daniel Umezuruike, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Abakaliki kentinde geçen hafta Lassa sıtması tespit edildiğini ve salgın nedeniyle 3 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Umezuruike, ölenlerden 2'sinin doktor, 1'inin hemşire olduğunu belirterek, salgının durdurulması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
Fare dışkısıyla temas edilmesi sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Nijerya'da geçen sene Lassa sıtması salgınında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.