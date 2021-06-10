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Nijerya'da motosiklet kullanımına yasak

Nijerya'nın Niger eyaletinde 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 medrese öğrencisini kurtarma çalışmaları kapsamında motosiklet kullanımı yasaklandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:07
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Nijerya'da motosiklet kullanımına yasak

Niger Eyalet Vali Yardımcısı Ahmed Ketso, hükümetin eyaletin Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden kaçırılan 136 öğrencinin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Ketso, kaçırılan öğrencileri kurtarma çalışmaların bir parçası olarak eyalette motosiklet kullanımının yasaklandığını kaydetti.

Eyalette artan saldırıların çoğunun motosikletle düzenlendiğini işaret eden Ketso, "Bu nedenle, hükümetin eyalette kalıcı barış ve güvenliği sağlamak için çabalarından vazgeçmediğini halkımızın bilmesi önemlidir" dedi.

Olay

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Silahlı kişiler, medrese müdürünü arayarak çocukları serbest bırakılması karşılığına 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon TL) fidye istemişti. Hükümet ise çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaMotosiklet KullanımıYasak
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