Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Nijerya'da operasyon: Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı

Nijerya polisi, ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde yaklaşık 500 kişiyi alıkonuldukları bir binadan kurtardıklarını açıkladı.

27 Eylül 2019 Cuma 15:23
Nijerya'da operasyon: Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı

Kurtarılanların tamamı erkek ve oğlanlardan oluşuyor.

Kaduna Emniyet Müdürü Ali Janga, binaya operasyonu istihbarat sonucu üzerine yaptıklarını, alıkonulanlardan bir kısmının zincirlenmiş bir şekilde bulunduğunu söyledi.

Kurtarılanların bir kısmı Nijerya dışındaki ülkelerden gelmiş. İşkence, cinsel taciz ve açlığa maruz bırakıldıklarını, binayı terk etmelerine izin verilmediğini ve bazılarının yıllarca alıkonulduğunu anlatıyorlar.

Bu insanların oraya nasıl getirildiği belli değil. Bazı çocuklar orada Kuran kursu verildiğini düşünen yakınları tarafından binaya getirildiklerini söylüyor.

Fakat Nijerya polisi, binada bugüne kadar eğitim verildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

harita

Olayla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Ali Janga, alıkonulanların bir kısmının yaralı olduğunu fakat özgür kalmanın neşesini yaşadıklarını söyledi.

Kurtarılan kişiler dün geceyi Kaduna'daki bir stadyumda geçirdi. Yetkililer, bu kişilerin ailelerini bulmak ve tespit ettikleri akrabalarını stada getirmek için emek harcıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Nijerya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Juncker: Brexit'te uzlaşma olmazsa sorumluluk İngiltere'nin
Juncker: Brexit'te uzlaşma olmazsa sorumluluk İngiltere'nin
AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
Bu el hareketini yapan yandı: Nefret sembolü sayılacak
Bu el hareketini yapan yandı: Nefret sembolü sayılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim