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Nijerya'da sarı hummayla mücadele sürüyor

DSÖ'dan yapılan açıklamada, Nijerya hükümeti ile yürütülecek aşı kampanyasında 2018'de 25 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

26 Ocak 2018 Cuma 17:20
Nijerya'da sarı hummayla mücadele sürüyor
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Nijerya'da sarıhumma salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli mücadele başlatıldı.

DSÖ'dan yapılan açıklamada, Nijerya hükümeti ile yürütülecek aşı kampanyasında 2018'de 25 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sarı hummayı 2026'ya kadar sonlandırmayı hedefleyen çalışmanın bir parçası olarak yürütülen aşı kampanyası ile Nijerya'da nüfusun yüzde 90'ının aşılanması öngörülüyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.

Salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor. Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış ve yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.
 

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