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Nijerya'da sel 6 can aldı

24 Ekim 2019 Perşembe 10:16
Nijerya'da sel 6 can aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Lagos kentinde Oyan Barajı'ndaki suyun boşaltılması sırasında meydana gelen selde ikisi kadın, biri bebek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü, bölge halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yetkililer barajdaki suyun periyodik olarak boşaltıldığını ancak son boşaltma işleminde suyun fazla olmasının sele neden olduğunu açıkladı.

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SelHaber
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