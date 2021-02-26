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Nijerya'da silahlı kişiler 100'lerce kız öğrenciyi kaçırdı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı.

26 Şubat 2021 Cuma 11:03
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Nijerya'da silahlı kişiler 100'lerce kız öğrenciyi kaçırdı

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki Devlet Kız Lisesine saldırdı.

Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı saldırıda, çok sayıda öğrenci ise kaçmayı başardı.

Olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

17 Şubat'ta da okula saldırı olmuştu

Nijerya'da silahlı kişiler, 17 Şubat'ta da Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 5 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019 iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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