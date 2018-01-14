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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

14 Ocak 2018 Pazar 14:16
Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
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Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari adlı çiftçilerin yaşadığı bölgede gerçekleştirilen saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Silahlı kişilerin, saldırıyı düzenledikten sonra bölgedeki bazı evleri yıktığı belirtildi.

Öte yandan, bölge polis sözcüsü Agyole Abeh yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrulayarak bölgeye polis ekipleri sevk edildiğini ve saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyılda yaşamış İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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