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Nijerya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

03 Haziran 2020 Çarşamba 21:38
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Nijerya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Tudu köyünde etrafa ateş açtı.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve birçok ev kundaklandı.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi

Öte yandan Kaduna Emniyet Müdürü Umar Muri, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaSilahlı Saldırı
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