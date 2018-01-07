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Nijerya'da silahlı saldırı

Benue eyaletindeki iki ayrı saldırıda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı...

07 Ocak 2018 Pazar 15:52
Nijerya'da silahlı saldırı
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde yapılan iki ayrı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basınında çıkan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Tse Akombo ve Logo bölgelerinde saldırılar düzenlendi. 

Saldırılarda toplamda 16 kişi yaşamı yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. 

Bölge Polis Sözcüsü Moses Yamu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Logo bölgesinde 10, Tse Akombo'da ise 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yamu, bölgeye polis ekipleri sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti. 

Saldırıların, sığır çobanları ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. 

Nijerya'nın Orta Kuşak bölgesi, çiftçiler ile sığır çobanları arasında sık sık çatışmalara sahne oluyor. Doğudaki Adamawa eyaletinde kasım ayında çiftçiler tarafından Fulani sığır çobanlarına yönelik saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 50 kişi öldürülmüştü.  

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