Nijerya'da silahlı saldırılar: 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyalet Yönetim Komitesi Başkanı Anas Isa, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Dan Marke, Dan Sabau ve Karya köylerine motosikletle gelen kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce rastgele ateş açıldığını belirtti.

Isa, saldırılarda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Anas Isa, saldırılarda çok sayıda evin yandığını ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Katsina Eyalet Polis Sözcüsü GamboIsah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.