Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Nijerya'da vaka sayısı 18 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 18 bini geçti.

19 Haziran 2020 Cuma 09:03
556 Okunma
Nijerya'da vaka sayısı 18 bini aştı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 103 bin 799 COVID-19 testi uygulandığı bildirildi.

Vaka sayısının son 24 saatte 745 artarak 18 bin 480'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 475 çıktığı, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 306'ya ulaştığı ifade edildi.

Nijerya'da COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 21 Haziran olarak öngörülen iç hat uçuşlarının başlama tarihi ertelendi.

Ülkede, Lagos 7 bin 896, başkent Abuja 1451, Kano 1170, Oyo 764, Edo 729 ve Rivers 721 vakayla en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 278 bini aşarken, 7 bin 450 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO üyesi 11 ülke ortak pilot eğitimi girişimine imza attı
NATO üyesi 11 ülke ortak pilot eğitimi girişimine imza attı
Çin'in 10 Hint askerini serbest bıraktığı iddia edildi
Çin'in 10 Hint askerini serbest bıraktığı iddia edildi
Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni COVID-19 vakası saptandı
Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni COVID-19 vakası saptandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim