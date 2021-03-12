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Nijerya'da yatılı okula silahlı saldırı: Çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda, çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

12 Mart 2021 Cuma 13:20
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Nijerya'da yatılı okula silahlı saldırı: Çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Koleji'ne saldırdığını açıkladı.

Aruwan, çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını fakat sayıya ilişkin net bir bilgiye henüz sahip olmadıklarını söyledi.

Komiser Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurguladı.

"Sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı" iddiası

Ulusal basındaki haberlere göre, sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı öne sürüldü.

Kaduna eyaletinde geçen yıl da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullarda öğrenciler kaçırılmıştı. Ülkede okullara hedef alınan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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