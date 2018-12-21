Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz
Apple'dan şaşırtan itiraf
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı
Tek kişilik uçan araçlar sefere...
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
banner40

Nijerya'da yetersiz beslenmeden dolayı 132 çocuk öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 10 ayda 132 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

21 Aralık 2018 Cuma 10:29
Nijerya'da yetersiz beslenmeden dolayı 132 çocuk öldü

Kaduna Eyaleti Beslenme Müdürlüğü yetkilerinden Hajiya Hauwa Usman, yetersiz beslenme nedeniyle 10 ayda 132 çocuğun hayatını kaybettiğini, 12 bin 858 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını, bu çocuklardan 10 bin 604'ünün tedavi edildiğini belirtti.

banner41
Beş yaş altı çocukların yüzde 11,7'sinin gıda yetersizliği ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Usman, bu çocuklarından yüzde 47'sinin fiziksel olarak yaşından küçük geliştiğini sözlerine ekledi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle son üç ayda 30 çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Nijerya'da Boko Haram saldırıları, otlak çatışmaları ve ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
NijeryaYetersiz BeslenmeçocuklarHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FARC Muhaliflerinin Elebaşı Guacho Öldürüldü
FARC Muhaliflerinin Elebaşı Guacho Öldürüldü
Katalonya'da İspanya Karşıtı Gösteri: 77 Yaralı, 12 Gözaltı
Katalonya'da İspanya Karşıtı Gösteri: 77 Yaralı, 12 Gözaltı
ABD'de hükümet kapandı
ABD'de hükümet kapandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim