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Nijerya’da bomba iddia: Zenginler 400 milyar doları kaçırdı

Afrika’da yoksulluğun en yaygın olduğu ülkelerden Nijerya'da zenginlerin paralarını "vergi cennetleri" olarak adlandırılan yerlere kaçırdığı bildirildi.

17 Aralık 2019 Salı 17:51
Nijerya’da bomba iddia: Zenginler 400 milyar doları kaçırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen “Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ne Taraf Devletler 8. Konferansı”nda vergi kaçırma konusu ele alındı.

Nijerya Adalet Bakanı Abubakar Malam, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki zenginlerin “vergi cennetleri” olarak adlandırılan yerlere 400 milyar dolardan fazla para kaçırdığını belirtti.

Yolsuzluk yapan liderler dahil çok uluslu şirketler ve yabancı suç ortaklarının ülkenin fonlarını çalarak dışarıya kaçırdığına işaret eden Malam, hükümetin bunu engellemek için sert önlemler aldığına dikkat çekti.

Nijerya'da 2015'te başa geçen Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yolsuzlukla kapsamlı mücadele başlatmıştı.

Ülkede petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler Nijerya'da yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaHaberZengin
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