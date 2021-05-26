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Nijerya'da kolera salgını: 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Bauchi eyaletindeki kolera salgınında 20 kişi yaşamını yitirdi, hastalığa yakalanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:10
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Nijerya'da kolera salgını: 20 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bauchi eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Aliyu Maigoro, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde 322 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Hastalığa yakalananlardan 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Maigoro, çok sayıda kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

Maigoro, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını belirtti. Bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulunan Maigoro, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Son Güncelleme: 26.05.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
NijeryaKolera Salgını
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