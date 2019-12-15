Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
Otizm çeşitleri nelerdir? Otizm belirtileri ve tedavisi…
2. yaştan sonra ortaya çıkıyor!
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen kaynağı
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen...
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!

Nijerya’da terör saldırısı: 19 ölü

15 Aralık 2019 Pazar 11:05
Nijerya’da terör saldırısı: 19 ölü

Terör örgütü Boko Haram’ın Nijerya’da bir köye düzenlediği saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Mamuri köyüne saldırı düzenlendi.Terör örgütü Boko Haram, 1’i polis 15 kişiyi öldürdü. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Teröristlerin ayrıca temmuz ayında kaçırdığı 6 yardım gönüllüsünün 4’ünü daha öldürdüğü açıklandı.Terör örgütü Boko Haram, Nijerya’da 2000’li yılların başından bu yana varlık gösteriyor.

Ülkede 2009’dan beri düzenlenen saldırılarda 20 binden fazla kişi öldü.

Anahtar Kelimeler:
Boko HaramNijeryaTerör SaldırısıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malezya’da sel yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti
Malezya’da sel yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim