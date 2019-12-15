Nijerya’da terör saldırısı: 19 ölü

Terör örgütü Boko Haram’ın Nijerya’da bir köye düzenlediği saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Mamuri köyüne saldırı düzenlendi.Terör örgütü Boko Haram, 1’i polis 15 kişiyi öldürdü. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Teröristlerin ayrıca temmuz ayında kaçırdığı 6 yardım gönüllüsünün 4’ünü daha öldürdüğü açıklandı.Terör örgütü Boko Haram, Nijerya’da 2000’li yılların başından bu yana varlık gösteriyor.

Ülkede 2009’dan beri düzenlenen saldırılarda 20 binden fazla kişi öldü.