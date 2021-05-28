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Nijerya'daki tekne faciasında ölü sayısı 53'e yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

28 Mayıs 2021 Cuma 16:07
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Nijerya'daki tekne faciasında ölü sayısı 53'e yükseldi

Nijerya'da, Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yolcu teknesinin 26 Mayıs'ta Ngaski bölgesinde alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 27 kişinin cesedine daha ulaşıldığını açıkladı.

Wara, hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini, 26 kişinin ise kurtarıldığını belirtti.

Kazada hala onlarca kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

160 yolcu vardı

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 28.05.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
NijeryaTekne Faciası
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