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Nijerya’ya koronavirüs Türkiye üzerinden gitmiş

Nijeryalı sağlık yetkilisi ülkede görülen ilk Kovid-19 hastası İtalyan vatandaşının İstanbul aktarmalı olarak Nijerya'ya girdiğini açıkladı

28 Şubat 2020 Cuma 21:10
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Nijerya’ya koronavirüs Türkiye üzerinden gitmiş

Yeni tip koronavirüs Kovid-19, 50'den fazla ülkeye yayıldı.

Nijerya'nın ilk doğrulanan Kovid-19 vakasının İstanbul üzerinden ülkeye giriş yaptığı açıklandı.

Lagos Eyaleti Sağlık Müdürü Akin Abayomi yaptığı basın toplantısında İtalya'nın Milano kentinden seyahat eden ve 24 Şubat'ta Nijerya'ya giren İtalyan vatandaşının İstanbul aktarmalı Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeye girdiğini söyledi.

Abayomi, Kovid-19 pozitif çıkan hastanın ükeye girdikten sonra havalimanı yakınlarındaki bir otelde kaldığını ve daha sonra iş yerinin bulunduğu komşu Ogun eyaletine geçtiğini belirtti.

Sağlık durumun stabil olduğunu açıkladığı hastanın 26 Şubat akşamı çalıştığı şirketin revirinde tedavi edildiğini açıklayan Nijeryalı yetkili, ardından bölgeye hükümete bağlı çalışan biyogüvenlik yetkililerinin gönderildiğini ve hastanın 27 Şubat'ta Lagos'un Yaba bölgesindeki karantina tesisine nakledildiğini duyurdu.

Abayomi söz konusu hastanın Nijerya'ya girmesinden beri temas ettiği kişileri de belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

Söz konusu vaka Sahra Altı Afrika'da görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu. 

Anahtar Kelimeler:
NijeryaKovid-19Koronavirüs
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