Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Nike, Kobe Bryant ayakkabılarını online satıştan çıkardı

Basketbolun efsane yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Nike, sporcu adına ürettiği ayakkabıları internet satışından kaldırdı.

28 Ocak 2020 Salı 11:27
Nike, Kobe Bryant ayakkabılarını online satıştan çıkardı

Nike, efsanevi basketbolcu Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Bryant adına ürettiği ayakkabıları web sitesindeki satıştan çekti.

Alışveriş yapmak isteyenler, sitede Bryant’ın ürünlerini aradıklarında, NBA yıldızının ölümüyle ilgili bir açıklamaya yönlendiriliyor.

ESPN’in haberine göre, ayakkabıları internet satışından kaldırma kararı, Bryant ayakkabılarının ikinci elde yüksek fiyatlardan satışa çıkarılmasına yol açtı.  

Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, yanlarında yedi kişiyle birlikte Los Angeles’ta helikopter kazasında hayatlarını kaybetti.

Nike’ın web sayfasında Bryant için, “Yaşadığı dönemin en büyük sporcularından biriydi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere Kobe'nin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” denildi. “Nike ailesinin çok değerli bir üyesini kaybettik. Onu çok özleyeceğiz. Sonsuza dek Mamba” ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
NıkeKobe Bryant
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
Almanya'da hafif şiddette deprem oldu
Almanya'da hafif şiddette deprem oldu
Libya’da UMH güçleri Hafter’e ait bir SİHA’yı düşürdü
Libya’da UMH güçleri Hafter’e ait bir SİHA’yı düşürdü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim