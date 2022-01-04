Nikos Dendias: Türkiye en büyük filosuyla adalarımız boyunca dizildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Dendias, Yunanistan'a yönelik söylemin görülmedik bir seviyeye ulaştığını iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK FİLOSUYLA ADALARIMIZ BOYUNCA DİZİLDİ"

"Komşu ülkenin gerçeği ve Deniz Hukuku da dahil olmak üzere Uluslararası Hukuk anlayışını saptırma niyetinde" diyen Dendias, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Deniz Hukuku'nda açıkça öngörüldüğü gibi, karasularımızı genişletmek gibi vazgeçilmez hakkımızı uygularsak Yunanistan'ı savaşla tehdit eder.

Türkiye bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı isterken, Akdeniz'deki en büyük çıkarma kuvveti ve en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi. Bir başka deyişle, BM Antlaşması'nda öngörülen meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmemizi istiyor.

"ULUSLARARASI HUKUKA OLAN İNANCINI PRATİKTE UYGULAMAYA BAŞLAYARAK KANITLAMALI"

Türkiye bunun yerine, Uluslararası Hukuka olan inancını pratikte uygulamaya başlayarak kanıtlamalı. En basit ve en ivedi uygulamalardan biri, Casus Belli'nin (savaş nedeni) derhal geri çekilmesi ve sözde Türk-Libya mutabakatının geçersizliğinin derhal tanınması olacaktır."