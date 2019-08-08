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Nobel ödüllü ünlü yazar hayatını kaybetti!

Amerikalı Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison 88 yaşında hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
Nobel ödüllü ünlü yazar hayatını kaybetti!

Beloved üçlemesiyle önemli başarılara imza atan Amerikalı Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrisonhayatını kaybetti.

Morrison "Afro-Amerikan" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Sevgili (Beloved) adlı romanıyla 1988 yılında Pulitzer Ödülü'nü kazanan Morrison, 1993 yılında ise Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

Yazar, eserlerinde çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık ve bu ırkçılığın yıkıcı sonuçlarını konu edinmiştir.

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Son Güncelleme: 08.08.2019 15:29
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