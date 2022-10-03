Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
banner107

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim belli oldu

Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyalog Svante Paabo kazandı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 14:05
166 Okunma
Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim belli oldu



2022 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu. 

Evrimsel genetik alanında çalışan İsveçli biyolog Svante Pääbo 2022 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Paabo, insan evrimi ve nesli tükenmiş insansıların genlerine ilişkin keşifleri nedeniyle ödüllendirildi.

Nobel Tıp, bilim dünyasının en prestijli ödülü. Corona virüs salgını nedeniyle tıp alanındaki ödül daha da önemli hale geldi.

Paabo, 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 16 milyon 700 lira para ödülü alacak. Tıp alanındaki ödül bu yıl açıklanan ilk Nobel ödülü.

Nobel Tıp Ödülü Svante Paabo'nın

Son Güncelleme: 03.10.2022 14:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2050 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun sözleri gündem oldu!
2050 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun sözleri gündem oldu!
Erkek öğretmen kadınlar tuvaletinde yakalandı: Hem de üzerinde sütyenle!
Erkek öğretmen kadınlar tuvaletinde yakalandı: Hem de üzerinde sütyenle!
Nükleer silahlarla tehdit ediyordu... Putin kırmızı düğmeye basarsa ne olur?
Nükleer silahlarla tehdit ediyordu... Putin kırmızı düğmeye basarsa ne olur?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim